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Spor Arena
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Gençlerbirliği Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlı takımda Arda Kızıldağ, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için savunma oyuncuları Zargo Toure ve Mustafa Akbaş ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Peki Gençlerbirliği Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Sivasspor'u konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği, tek yenilgisini 2015/16 sezonunda aldı. Gençlerbirliği ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor, tek yenilgisini gol sevinci yaşayamadığı son karşılaşmada aldı. Son iki iç saha maçında 4 puan toplayan Gençlerbirliği, öncesindeki altı karşılaşmadan 1 puan çıkarabilmişti.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Sivasspor, kulüp rekoru kırmak için sahaya çıkıyor. Son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Sivasspor, bu sezon üst üste üç galibiyet alamadı. Bogdan Stancu, Sivasspor'a karşı iç sahada forma giydiği son beş Süper Lig maçının dördünde birer gol attı.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son yedi golün dördünde asisti yapan oyuncu olan Daniel Candeias, bu sezon Rachid Ghezzal'ın ardından verdiği gol paslarıyla takımına en fazla puan kazandıran isim konumunda. Mustapha Yatabare, Gençlerbirliği'ne karşı Sivasspor formasıyla çıktığı üç Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmanda beş gol atan Tyler Boyd, daha önceki 22 karşılaşmada kaydettiği gol sayısını geride bıraktı.

Ankara takımlarına rakip olduğu son 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu karşılaşmalarda toplam 31 gol sevinci yaşadı.

 

GENÇLERBİRLİĞİ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

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