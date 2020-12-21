MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği, Sivasspor hazırlıklarına ara vermeden başladı!
GeriFutbol Gençlerbirliği, Sivasspor hazırlıklarına ara vermeden başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:14 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Sivasspor hazırlıklarına ara vermeden başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği, Sivasspor hazırlıklarına ara vermeden başladı!
Abone Olgoogle-news

Başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi İlhan Cavcav Tesisleri'nde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

Konyaspor iç sahada oynadığı son 4 resmi maçı kazandı Sivasspora karşı iddaa oranı...
Konyaspor iç sahada oynadığı son 4 resmi maçı kazandı! Sivasspor'a karşı iddaa oranı...

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği maçı, 24 Aralık Perşembe günü oynanacak.

 

Gençlerbirliği, Sivasspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle