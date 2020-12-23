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GeriFutbol Gençlerbirliği, Sivas deplasmanında! Son 3 maçta 7 puan topladılar...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Sivas deplasmanında! Son 3 maçta 7 puan topladılar...

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Gençlerbirliği, Sivas deplasmanında! Son 3 maçta 7 puan topladılar...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 12 puanla 17. sırada girdi.

Son 3 maçında sahadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan başkent ekibi, Sivas deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

 

Gençlerbirliği, Sivas deplasmanında Son 3 maçta 7 puan topladılar...

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