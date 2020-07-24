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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği prestij için sahada! Rakip Beşiktaş...

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Gençlerbirliği prestij için sahada! Rakip Beşiktaş...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Başkent ekibi, geçen hafta alınan sonuçların ardından ligde kalmayı garantilemişti.

Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekip, üçüncülük şansı devam eden Beşiktaş'a karşı prestij maçına çıkacak.

 

Gençlerbirliği prestij için sahada Rakip Beşiktaş...

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