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GeriFutbol Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 19:11 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi transfer etti

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Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, Belçika 1. Lig ekiplerinden Beerschot forması giyen 25 yaşındaki Eleke'yi 1 yıllığına kiraladı.

Futbola ülkesinin Flying Sports takımının altyapısında başlayan Eleke, Gorica, Olimpija Ljubljana, Ashod, Luzern ve Beerschot kulüplerinde oynadı.

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