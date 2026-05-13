Gençlerbirliği mi, Trabzonspor mu?

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci yarı final maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor’u konuk edecek. Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 20.30’da başlayacak. Kazanan ekip finalde Konyaspor’un rakibi olacak. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sekou Koita, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.

Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş’a daha sonra da Galatasaray’a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen Trabzonspor, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek. Fatih Tekke yönetimindeki Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu’nun sakatlıkları bulunuyor. Halihazırda Avrupa Ligi’ne 2. turdan katılmaya hak kazanan Trabzonspor kupayı kazanarak doğrudan play-off’a kalmanın hesaplarını yapıyor. Gençlerbirliği ise 18 yıl sonra kupada finale çıkmak istiyor.

Haberin Devamı

Muhtemel 11'ler;

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdürrahim, Oğulcan, Bashırı, Cihan, Traore, Tongya, Metehan.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lövik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.