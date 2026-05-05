Gençlerbirliği, Metin Diyadin'i resmen açıkladı

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından Metin Diyadin'in takımın başına getirildiğini açıkladı.

Ankara temsilcisinin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

Evine Hoş Geldin Metin Diyadin

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde!

Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine "Evine hoş geldin" diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.

Haberin Devamı

Gençlerbirliği Spor Kulübü