Gençlerbirliği, Manisa FK engelini 3 golle aştı!

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Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-0 yendi.

Bu galibiyetle puanını 47 yapan Gençlerbirliği, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

Gençlerbirliği-Manisa FK karşılaşmasını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile Ankara Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ertuğrul Onat da izledi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alpaslan Şen, Serdar Soydan, Mehmet Şengül

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu (Dk. 75 Alperen Babacan), Zuzek, Oğuzhan Berber, Adem Eren Kabak (Dk. 66 Mikail Okyar), Nalepa (Dk. 75 Ensar Kemaloğlu), Amilton, Joca (Dk. 67 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 58 Leo Gaucho)

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Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Birkan Yılmaz (Dk. 46 Yusuf Talum), Bartu Göçmen, Dino Arslanagic, Umut Erdem, Toure (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Cissokho, Ramirez, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Kazım Can Kahya), Diallo (Dk. 46 Muhammed Enes Kiprit), Minchev (Dk. 68 Efe Taylan Altunkara)

Goller: Dk. 6 ve 23 Metehan Mimaroğlu, Dk. 11 Popa (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 29 Fıratcan Üzüm, Dk. 47 Amilton, Dk. 54 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 69 Cissokho (Manisa FK)