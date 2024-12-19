Gençlerbirliği maçına U19 takımı ile çıkan Kasımpaşa turu geçti! Otobüsle gittiler...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz haftalarda kupaya katılmama kararı alan, hafta başında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşme sonrası kararından vazgeçen Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçına U19 takımı ile çıktı.

İstanbul temsilcisinin kadrosunda 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya yer aldı. Maça 11'de başlayan 2009 doğumlu Yaman Suakar, karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar görev yaptı. Ev sahibi Gençlerbirliği ise genç ve ligde daha az süre alan oyuncuların yer aldığı kadroyla mücadele etti.

OTOBÜSLE GİTTİLER

Kasımpaşalı genç futbolcular, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya otobüsle gitti.

1-0 KAZANDILAR

Genç futbolculardan kurulu Kasımpaşa, Gençlerbirliği karşısında 8. dakikada Emirhan Yiğit'in attığı golle 1-0 galip geldi. Genç futbolcular galibiyetin ardından sahada büyük sevinç yaşadı.

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Kasımpaşa bu galibiyetle Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kaldı.

Öte yandan Kasımpaşa sosyal medya hesaplarından maçla ilgili öncesinde ve sonrasında bir paylaşım yapılmadı.

"BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL"

Kasımpaşa'nın U19 takımıyla çıktığı müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa U19 Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, "Çok mutluyuz. Kazandık, mücadele ettik onun için çok mutluyuz. U19 takımımızla geldik buraya. Bize güvenen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi buraya inanarak gönderdi. Çocuklar da yüzünü kara çıkarmadı. Bu müthiş bir şey ama daha önemli bir şey söylemek istiyorum, akademi takımlarımız, akademimiz ve kulübümüz inanılmaz derecede düzgün işler yapıyor. Oynatmak için, üst takımlarımıza oyuncularımızı çıkartmak için her şeyi yapıyoruz. İyi takımlar, iyi oyuncular, iyi antrenmanlar. Kulübümüz bu yönden bizi çok destekliyor. Sonunda da buraya gelip kazanıyoruz. Bir tesadüf değildi başkanımız bize güvendi. Takımımızda 14-15 yaşında arkadaşlarımız var” diye konuştu.

"KUPAYA KATILMAMAYI DÜŞÜNÜYORLARDI, GRUPLARA KALDILAR"

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Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Karatepe, “Maça erken yediğimiz bir golle başladık. Tabii bu maçlar zor, Kasımpaşa takımının pazartesiye kadar katılıp katılmayacağı belli değildi. Daha erken belli olması gerekiyor bazı şeylerin. Kasımpaşa uzun süredir Süper Lig'de olan bir takım, genç oyuncularıyla geldiler biz de genç oyuncularımızla oynadık. Gelecekte yapacağımız planlar açısından önemli bir maçtı. Devam etmek isterdik açıkçası ama böyle bir maçta skoru bulmak zor oluyor. Kupaya katılmamayı düşünüyorlardı ama gruplara kaldılar, onları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Stat: Eryaman

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Hakemler: Erkan Özdamar, Suat Güz, Tuncay Ercan

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Fıratcan Üzüm (Dk. 87 Berat Can Sebat), Mikail Okyar (Dk. 46 Elias Durmaz), Sinan Osmanoğlu, Umut İslamoğlu, Samed Onur, Aosman, Emirhan Ünal (Dk. 57 Gökhan Altıparmak), Mete Kaan Demir (Dk. 80 Ensar Kemaloğlu), Çağrı Fedai (Dk. 87 Ertuğrul Sandıkcı), Yatabare

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya (Dk. 71 Ege Ketahte), Berkay Muratoğlu, Adnan Aktaş (Dk. 84 Ömer Efe Ecin), Beraat Doğan Yıldız, Dağhan Erdoğan (Dk. 46 Kaan Doğan), Yaman Suakar, Emirhan Yiğit (Dk. 84 Muhammed Ayeş), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş (Dk. 62 Bahtiyar Aras Özden)

Gol: Dk. 8 Emirhan Yiğit (Kasımpaşa)

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Sarı kartlar: Dk. 31 Adnan Aktaş, Dk. 53 Ali Emre Yanar (Kasımpaşa), Dk. 81 Fıratcan Üzüm, Dk. 89 Aosman, Dk. 90 Yatabare (Gençlerbirliği)