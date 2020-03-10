Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan hakem eleştirisi

Murat Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, öncelikle dün mesai günü olmasına rağmen kırmızı-siyahlı takımı yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ederek, "Çok güzel bir atmosfer yarattılar ve takımımımızı desteklediler, güzel oyuna katkı verdiler. Onların desteğiyle Antalyaspor'a karşı iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve maçtan hiç kopmadık. Gençlerbirliği’ne yakışır mücadele sergiledik. Evet sakatlarımız, cezalı oyuncularımız vardı ama sahadaki oyuncularımızın her biri arkadaşlarının yoklukluğunu aratmamak adına elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Murat Cavcav, Antalyaspor karşısında 21 kişilik kadroda altyapıdan 8 oyuncunun yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu gençlerimizin 5'i maçta görev de aldı. Bizim de taraftarımızın da hayali, amacı, bu sayının artması. Hocamız da altyapımızla koordineli çalışarak, amacımıza, hayalimize destek veriyor. Altyapı hocalarımıza başta da Hamza hocamıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Antalyaspor futbolcularını da centilmence mücadeleleri için kutluyorum.Maçın sonucu istediğimiz gibi olmadı ama taraftarımız, sahadaki oyun ve atmosfer bize güzel hayaller kurdurdu. Gelecek adına umutluyuz."

"Hakemlerimizle ilgili konuşmayı, değerlendirme yapmayı hiç istemiyorum ama öyle şeyler de oluyor ki insan söylemeden de geçemiyor." ifadesini kullanan Cavcav, "Herkesin şikayetçi olduğu konu hakemler, öyle ya da böyle gündemde ön plana çıkıyor. Antalyaspor maçımızın henüz başlarında ceza alanında Sessegnon'un kolundan çekilmesinin, Sio'nun pozisyonunda rakibin açık eline çarpan topun yön değiştirmesinin o kadar kamera ve imkana rağmen görülmemesi bizi hakikaten düşündürüyor." şeklinde görüş belirtti.

Cavcav, Türk hakemliğinin bu ve benzeri sebeplerle artık sorgulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Eskinin hakemleri, bugünün yorumcuları, meslektaşlarını maçın sonucuna tesir ettikleri için eleştiriyor... Sessegnon'un pozisyonunun bir örneğini daha bu hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçında gördük. Hakem doğru kararla hem penaltıyı hem kırmızı kartı gösterdi o maçta. Yine Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçında çalınan penaltı da Sio'nun pozisyonu ile oldukça benzer... Derdimiz güzide kulüplerimizin sağladığı haklı avantajı sorgulamak değil. Derdimiz ne Beşiktaş, ne Alanyaspor, ne Yeni Malatyaspor ne de Konyaspor Derdimiz bu kararlarda ortak bir yaklaşımın, standardın olmaması. Antalyaspor karşılaşmasında bu talihsizlikleri bize el birliğiyle yaşatanlar da 'umut' vadettiği söylenen Umut Meler ile VAR hakemi, daha önce de sahada canımızı yine fena yakan Fırat Aydınus. Her hakem konuştuğumuzda 'umarız son olur' diyoruz ama olmuyor. Yine diyoruz, hakemlerimize güvenmekten başka çaremiz yok. İyi niyetimizle onlara inanmak, onlara güvenmek istiyoruz. Biz, kritik Denizlispor maçımıza hazırlanmaya başladık. Bu maçlar bizim için hayati de hakemlerimiz için değil mi? Hakemlerimiz ve üst kurumları da en az kulüpler kadar 'sorumluluk' almalı ve 'dersini' iyi çalışmalıdır."