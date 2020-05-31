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GeriFutbol Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladığı bildirildi. Futbolcuların, antrenmanın son bölümünde dar alanda üç kaleli maç yaptığı belirtildi.

Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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