Gençlerbirliği, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başladığı bildirildi. Futbolcuların, antrenmanın son bölümünde dar alanda üç kaleli maç yaptığı belirtildi.

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