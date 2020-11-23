MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor maçına hazır!
GeriFutbol Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor maçına hazır!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor maçına hazır!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor maçına hazır!
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Misli.com 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. 

 

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

 

Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor maçına hazır

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle