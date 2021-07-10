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GeriFutbol Gençlerbirliği, Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola'yı transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola'yı transfer etti

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Gençlerbirliği, Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola'yı renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, son olarak İngiltere'de Luton Town'da forma giyen kanat oyuncusu Kazenga LuaLua ile Aston Villa'da oynayan orta saha oyuncusu Aaron Tshibola için imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Yeni oyuncuları aramızda gördüğüm için mutluyum ve Gençlerbirliği için transfer henüz bitmedi. Önümüzdeki günlerde Mert Kula ve Dmytro Grechyshkin için de imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Aaron Tshibola, orta sahanın her yerinde oynayabildiğini ancak 6 ve 8 numara pozisyonlarında kendisini daha rahat hissettiğini, oyunu daha iyi yönlendirebildiğini belirtti.

Kazenga LuaLua ise geride kalan yıllarda ağabeyinin Türkiye'de oynamasından dolayı transfer olmadan önce ağabeyiyle telefonda konuştuğunu ve Türkiye hakkında olumlu şeyler duyduğunu paylaştı.

İngiltere ligleri haricinde bir ligde oynamamış olmasına dair sorulan soruya LuaLua, bu durumun kendisini çok etkilemeyeceğini, hızlı bir şekilde adapte olmak istediğini ve bunu yeni bir meydan okuma olarak gördüğünü kaydetti.

Açıklamaların ardından Kazenga LuaLua ve Aaron Tshibola, kendilerini 2 yıl süreyle Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

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