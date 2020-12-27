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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlayacak!

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Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlayacak!
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak ligde üç maç sonra kaybetmişti.

Mustafa Kaplan: Kaybedecek bir oyun oynamadıkGençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söylerken, "Bir maç kaybettik, tabii ki üzgünüz. Ama kaybedecek bir oyun oynamadık. Çünkü üreten biz, kaçıran da biziz. Özellikle ilk yarının son dakikasına kadar yine biz. Sonuca baktığınızda 3-1 mağlup olan biziz. Devreye 0-0 girerken hiç bize yakışmayan bir gol. İkinci yarıda Stancu'nun sakatlanması mecburi değişikliğe neden oldu. Sonrasında ikinci yarının başında bulduğumuz pozisyonlar var. Topun bizde kalması adına yüksek bir oran var. Bazen futbolda kötü oynayıp kazanmak daha güzel oluyor. Biz bugün iyi oynamamıza rağmen, iyi pas trafiğini yakalamamıza ve çok pozisyon üretmemize rağmen mağlup olduk. Bundan dolayı üzgünüz. Önümüzde bir Kayseri final maçımız var, ona bakacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir teknik direktör Rıza ağabeyim var, ona da bundan sonraki hayatında ve Sivasspor'da başarılar diliyorum" dedi.
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Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.

Gençlerbirliği, Kayserisporu ağırlayacak

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