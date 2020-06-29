Sahasında oynadığı son dokuz Süper Lig maçının beşini kazanan Gençlerbirliği, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 18 karşılaşmada almıştı. Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanan Kasımpaşa, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 13'ünü kaybeden Gençlerbirliği, ligin tarihinde 28'inci haftalar itibarıyla en fazla 14 mağlubiyet almıştı.

Bu sezon Süper Lig'de skor avantajını yakaladığı iç saha karşılaşmalarında en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği.

Son altı Süper Lig maçında sadece iki gol yiyen ve kalesini dört kez gole kapayan Kasımpaşa, daha önceki yedi karşılaşmada 24 gole izin vermişti. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda en az beş gol atan oyuncular arasında gole çevirme yüzdesi en yüksek isim Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta üç gol atan Kasımpaşa forveti Mame Thiam, daha önceki 12 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği ve en fazla gol sevinci yaşadığı rakibi Kasımpaşa.

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçına Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.