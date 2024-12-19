Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? ZTK 5. tur maçı!

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Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları oynanıyor. Zaman zaman çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmalar ekranlara geliyor. İşte Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı ve saati ile ilgili bilgiler!

GENÇLERBİRLİĞİ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Ligde bir çıkış yakalayan ve play off hattına yaklaşan Gençlerbirliği Kasımpaşa'yı yenip tur atlamak istiyor. Daha önce kupadan çekildiğini açıklayan Kasımpaşa daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan güşme sonrası kararından vazgeçmişti.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 4. eleme turunu geçen 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların programı şöyle:

19 Aralık Perşembe

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat)

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)