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GeriFutbol Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına devam ediyor

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Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına devam ediyor
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Haziran Pazartesi günü Kasımpaşa'yla sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana kırmızı-siyahlıların ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın dar alanda yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Kasımpaşa tarihinde bir ilki başardı
Kasımpaşa tarihinde bir ilki başardı!

Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Kasımpaşa hazırlıklarına devam ediyor

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