Gençlerbirliği Karagümrük maçı saat kaçta? İki ekip 37 yıl sonra karşı karşıya

Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük bu karşılaşmadan sonra bir daha aynı ligde yer almadı. Kupada da hiç eşleşmeyen iki takım 37 yıl sonra bir kez daha birbirlerine rakip olacak.

Ligde 3 maçlık yenilgisizlik serisi geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle sona eren Gençlerbirliği, 19 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de 24 puanla 8. sırada yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

İSTATİSTİKLER

Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 1983/84 sezonundan bu yana ilk kez karşılaşacak. İki ekip arasında lig tarihinde oynanan 12 karşılaşmadaki galibiyet sayılarında 5-4 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğü bulunuyor. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen ve son iki karşılaşmayı kazanan Gençlerbirliği, Mart 2017'den bu yana üst üste üç iç saha galibiyeti alamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçı kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almak istiyor.

Gençlerbirliği, Süper Lig'e döndüğü 2019/20'den bu yana İstanbul takımlarını konuk ettiği altı maçın hiçbirini kazanamadı. Fatih Karagümrük bu sezon cuma günleri oynadığı üç Süper Lig maçını da kazandı ve bu karşılaşmalarda toplam dokuz gol attı. Bu sezon Süper Lig'de geri düştüğü iç saha karşılaşmalarından en fazla puan çıkaran takım Gençlerbirliği; Fatih Karagümrük ise deplasmanda skor avantajı yakaladığı üç karşılaşmayı da kazanamadı ve bu şekilde 7 puan kaybetti.

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son beş golün üçü ceza sahası dışından gelirken; bu bölgeden en fazla gol yiyen iki ekipten biri Gençlerbirliği. Bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği formasıyla en fazla golde pay sahibi olan, şut pası veren, isabetli orta yapan, isabetli şut çeken, ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncu Daniel Candeias.

Fatih Karagümrük'ün bu sezon deplasmanda attığı sekiz Süper Lig golü sekiz farklı oyuncudan geldi. Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği altı maçın beşinde mağlup olmayan Mustafa Kaplan, tek yenilgisini gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada aldı.