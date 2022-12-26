Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman: Vallahi ölüyorum beni oynatmayın dedim

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TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Bandırmaspor'u karşı karşıya getiren maçta çok ilginç bir olay yaşandı.

Gençlerbirliği'nin Bandırmaspor'a 5-2 yenildiği maça kaleci Übeyd Adıyaman’ın hasta şekilde ilk 11'de yer aldığı ortaya çıktı. Konuk takımın 4. golünün ardından Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın tepkisi yayıncı kuruluştan maçı izleyenlerce net şekilde duyuldu.

Tribündeki taraftarlara dönen Übeyd, "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." şeklinde serzenişte bulundu.

Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerle son sıraya kadar gerileyen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Dalcı maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında “Çok fazla söylenecek bir şey yok. Sonuç itibariyle ilk yarıyı böyle bitirmek istemezdik. Farklı bir mağlubiyet aldık. Açıkçası puan alabilmemiz gereken bir oyun oynamadık. Sonuna kadar bu mağlubiyeti hakkettiğimizi düşünüyoruz. İlk yarı bitti yeni bir sayfa açacağız. Transfer yasağımız kalktı. Bu ligde dominant oyuncular alarak Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

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GALATASARAY KARŞISINDA İLK MAÇINA ÇIKTI, BÜYÜK ŞANSSIZLIK YAŞADI

Süper Lig kariyerinde ilk maçına iki sezon önce Galatasaray karşısında çıkan 23 yaşındaki Übeyd Adıyaman, 6-0'lık maçın ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Adıyaman, "İlk maçına çıkan, heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize şikeci diye damga vurdunuz" diyerek duygusal bir paylaşımda da bulunmuştu:



"Öncelikle herkese hayırlı geceler, sağlıklı günler dilerim. Bugün ki aldığımız kötü sonuç ve bana güvenen herkesin güvenini boşa çıkardığım için çok üzgünüm. Yıllarca hayalini kurduğum o an bugün bana nasip oldu. O anımdaki halimi anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Çoğu futbolcu abim ve kardeşlerim bunu yaşamıştır, adım gibi biliyorum. Bugün ki sonucun böyle olmasına en büyük etkenin ben olduğumu da biliyorum. Hiçbir bahanenin arkasına da sığınmayacağım; yaşım gençti, ilk maçımdı gibi cümleler yazmayacağım. Bugün ki yaptığım bütün yanlışlardan, hatalardan dolayı öncelikle bana güvenen herkesten, gaha sonra tüm futbol camiasına ve futbol sevdalılarına, kendi adıma özürü bir borç bilirim. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Gündemin böyle olmasına sebebiyet veren benim. Ama şunları da dile getirmek istiyorum. Bir çok hayallerle çıkılan maçı bu şekilde bitirmek gerçekten çok acı verici. Maçtan sonra aldığım mesajlar... Anneme, nişanlıma yazılan ağza alınmayacak şeyler söyleyen vicdanlar lütfen kendini benim yerime koysun. Acıtasyon yapmıyorum. Ben babasız, annemin canla başla çalışarak helal para kazanarak bizi büyütmesiyle buralara kadar geldim. Babasız büyüyen, yokluk gören çoğu insan bilir babasız büyümenin ne demek olduğunu. Ben bugün hatamın büyük olduğunu biliyorum ama siz abilerime kardeşlerime sesleneniyorum; ilk maçına çıkan, heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize şikeci diye damga vurdunuz. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Biliyorum çoğu yerde 13-14 yaşlarında alt yapıda oynarken attığım tweetler gündem olmuş. Ben ülkemizi gururla temsil eden bütün büyük takımlarımız için bir çok tweet attım. Ama herkes işine geldiği gibi yorum yapmış. Yer bildirimlerim gündem olmuş. O tweetleri lütfen attığım tarihte oynadığım maçlara bakarak eleştirsinler. Çocukluk hevesimizdi hepsi, bir çoğumuzda kullanmışızdır. Ama çocukluk zamanımda yazdığım şeyler yüzünden şikeci damgası yemek gerçekten kaldırılacak bir yük değil. Bunları yazmak zorundaydım. Yazdıklarımdan alınan incinen birileri olduysa tekrardan özür dilerim. Herkese sağlıklı, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ömür dilerim."

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