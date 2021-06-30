Gençlerbirliği, kaleci Ramazan Köse ile sözleşme imzaladı

Kulübün internet sitesinde "Yuvana hoş geldin Ramazan Köse" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen ve takım kaptanlığımıza kadar yükselen Ramazan Köse, yeni sezonda kalemizi koruyacak. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Ramazan Köse, kendisini 2 1 yıllığına yeniden Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "kulübün evladı" olarak gördüğü Ramazan Köse'nin yeniden Gençlerbirliği forması giydiği için mutlu olduğunu belirtti.

Ramazan Köse ise yeniden yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu, Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere çıkarmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.