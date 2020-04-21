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GeriFutbol Gençlerbirliği, John Leshiba Moshoeu'yi andı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, John Leshiba Moshoeu'yi andı

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Gençlerbirliği, John Leshiba Moshoeu'yi andı
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Gençlerbirliği Kulübü, Güney Afrikalı eski futbolcusu John Leshiba Moshoeu'nin 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının beşinci yılında yeteneği ile herkesi büyüleyen, gazetelere büyücü manşetleri attıran John Leshiba Moshoeu'yi saygıyla anıyoruz" denildi.

Gençlerbirliği, John Leshiba Moshoeuyi andı

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