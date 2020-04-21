AA
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Gençlerbirliği, John Leshiba Moshoeu'yi andı
Gençlerbirliği Kulübü, Güney Afrikalı eski futbolcusu John Leshiba Moshoeu'nin 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının beşinci yılında yeteneği ile herkesi büyüleyen, gazetelere büyücü manşetleri attıran John Leshiba Moshoeu'yi saygıyla anıyoruz" denildi.
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