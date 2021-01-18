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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, İzmir'e 3 eksikle gidiyor! Rakip Göztepe...

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Gençlerbirliği, İzmir'e 3 eksikle gidiyor! Rakip Göztepe...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Göztepe ile Gençlerbirliği arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı son iki maçta Galatasaray'a 6-0, Fatih Karagümrük'e ise 3-1 yenilen Gençlerbirliği, kötü gidişatı İzmir'de durdurmaya çalışacak. Gençlerbirliği, haftaya 19 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 17. sırada girecek.

Göztepenin konuğu Gençlerbirliği Takımda 2 eksik...
Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği! Takımda 2 eksik...

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalıları Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz ve Daniel Candeias, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Ev sahibi Göztepe ise ligde 6 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek dindirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 22 puanla 14. sırada yer alıyor.

 

Gençlerbirliği, İzmire 3 eksikle gidiyor Rakip Göztepe...

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