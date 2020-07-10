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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, İzmir deplasmanına 4 eksikle gidiyor!

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Gençlerbirliği, İzmir deplasmanına 4 eksikle gidiyor!
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Gençlerbirliği, Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, 33 puanla 12. sırada yer alıyor.

Göztepenin konuğu Gençlerbirliği Takımda 5 eksik...
Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği! Takımda 5 eksik...

Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi ile Floyd Ayite, Göztepe'ye karşı görev yapamayacak.

 

Gençlerbirliği, İzmir deplasmanına 4 eksikle gidiyor

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