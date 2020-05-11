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GeriFutbol Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Bjarsmyr'le yollarını ayırdı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 11.05.2020 - 23:54,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Bjarsmyr'le yollarını ayırdı

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Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Bjarsmyr'le yollarını ayırdı
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Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Mattias Bjarsmyr'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sezon başı Gençlerbirliği'ne transfer olan Bjarsmyr, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez forma giydi.

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