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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanında! Rakip Galatasaray...

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Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanında! Rakip Galatasaray...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya görev yapacak.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 19 puanla 16. sırada girdi.

Ligde son 7 maçında 14 puan toplayan başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yakaladığı çıkışı Galatasaray deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasarayın konuğu Gençlerbirliği Fatih Terim kulübeye dönüyor...
Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği! Fatih Terim kulübeye dönüyor...

Gençlerbirliği, ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesi Giovanni Sio, cezalı durumda bulunuyor.

Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanında Rakip Galatasaray...

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