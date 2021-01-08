Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanında! Rakip Galatasaray...

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Halis Özkahya görev yapacak.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 19 puanla 16. sırada girdi.

Ligde son 7 maçında 14 puan toplayan başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yakaladığı çıkışı Galatasaray deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, ligin 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Kırmızı-siyahlı ekipte Galatasaray maçı öncesi Giovanni Sio, cezalı durumda bulunuyor.

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