MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği ilk etap hazırlıklarını noktaladı!
GeriFutbol Gençlerbirliği ilk etap hazırlıklarını noktaladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği ilk etap hazırlıklarını noktaladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği ilk etap hazırlıklarını noktaladı!
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde çalışan kırmızı-siyahlılar, antrenmanı gruplar halinde gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman, son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Karantina dönemi sona eren futbolculardan Giovanni Sio ile Pierre Yves Polomat da takıma katılarak çalışmalara başladı.

Sio, Polomat, Yasin ile Nadir'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecekleri bildirildi.

 

Gençlerbirliği ilk etap hazırlıklarını noktaladı

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle