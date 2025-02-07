Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor yenişemedi!

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.
8. dakikada konuk ekibin kendi yarı sahasından kullandığı taçta topu alan Catakovic bekletmeden defansın arkasına sarkan Kayode'ye aktardı. Kayode'nin şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-1
59. dakikada Metehan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
75. dakikada sol kanattan Metehan'ın ortasında ceza sahası içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1