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Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor yenişemedi!

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#Gençlerbirliği#Esenler#1. Lig
Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 22:46

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

8. dakikada konuk ekibin kendi yarı sahasından kullandığı taçta topu alan Catakovic bekletmeden defansın arkasına sarkan Kayode'ye aktardı. Kayode'nin şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-1

59. dakikada Metehan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sol kanattan Metehan'ın ortasında ceza sahası içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

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#Gençlerbirliği#Esenler#1. Lig

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