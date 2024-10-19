Gençlerbirliği ile Amed Sportif yenişemedi

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 1-1 tamamlandı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gradel’in vuruşunu kaleci Erhan meşin yuvarlak kornere çeldi.
28. dakikada Cassubie’nin penaltı noktasına doğru ortasında yerden seken topa vuran Lovriç meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
42. dakikada Gençlerbirliği’nin sol kanattan ortasında Alperen’in ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlağın Traore’nin eline çarpması sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltıda topun başına başına geçen Djite, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
61. dakikada Rahman Buğra ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topta kaleciyle karşı karşıya kalan Djite’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
83. dakikada Metehan’ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Yatabere’nin kafa vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Yusuf Bozdoğan
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Mikail Okyar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 78 Mete Kaan Demir), Ensar Kemaloğlu (Dk. 86 Nalepa), Metehan Mimaroğlu (Dk. 86 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 72 Yatabare)
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Murat Uçar (Dk. 90+2 Alaettin Batuhan Tur), N'Koulou, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç (Dk. 56 Sinan Kurt), Cassubie, Ömer Bayram, Lourenço, Traore (Dk. 57 Oktay Aydın), Lovric (Dk. 72 Doğan Can Davas), Gradel
Goller: Dk. 28 Lovric (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+1 Djitte (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 13 Lourenço, Dk. 22 Alberk Koç, Dk 37 Lovric, Dk. 56 Traore, Dk. 90+4 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 16 Ensar Kemaloğlu, Dk. 18 Zuzek (Gençlerbirliği)