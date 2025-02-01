×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gençlerbirliği, Iğdır FK'yı 2 golle devirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Gençlerbirliği#Iğdır#1. Lig
Gençlerbirliği, Iğdır FKyı 2 golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 18:35

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Iğdır FK'yı 2-0 yendi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında ön direkte Nalepa'nın gelişine vuruşta top direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-0

47. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Muammer'in şutnda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kontrol etti.

84. dakikada rakip takımın ceza sahası içinde elle oynaması sonucu Gençlerbirliği penaltı kazandı.

85. dakikada beyaz noktanın başına gelen Metehan topu filelerle buluşturdu. buluşturdu. 2-0

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlerbirliği#Iğdır#1. Lig

BAKMADAN GEÇME!