Gençlerbirliği, Iğdır FK'yı 2 golle devirdi!

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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Iğdır FK'yı 2-0 yendi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında ön direkte Nalepa'nın gelişine vuruşta top direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-0
47. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Muammer'in şutnda kaleci Erhan, meşin yuvarlağı kontrol etti.
84. dakikada rakip takımın ceza sahası içinde elle oynaması sonucu Gençlerbirliği penaltı kazandı.
85. dakikada beyaz noktanın başına gelen Metehan topu filelerle buluşturdu. buluşturdu. 2-0