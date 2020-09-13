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GeriFutbol Gençlerbirliği hocası Mert Nobre: 'Golü bulamayınca kaybettik'
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Haber Giriş: 13.09.2020 - 23:29 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği hocası Mert Nobre: 'Golü bulamayınca kaybettik'

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Gençlerbirliği hocası Mert Nobre: 'Golü bulamayınca kaybettik'
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, istatiksel olarak iyi olduklarını ama gol bulamayınca mağlup olduklarını bildirdi.

Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mert Nobre, karşılaşma boyunca pozisyon bulmakta zorlandıklarını, ilk yarıda girdikleri pozisyonları ise değerlendiremediklerini söyledi.

İki hatadan kolay gol yediklerini dile getiren Mert Nobre, "Bu ligde bu şekilde kolay hatalar olmamalı. Takımımız fiziksel olarak hazır değil. Pandemi dönemi, yeni gelen yabancılar gibi zorlu bir süreç yaşıyoruz. Önümüzdeki Konya maçının ardından bir ara var. Bu ara bizim takım için çok iyi olacak. Fiziksel eksikliğimizi gidereceğiz. Karşılaşmada ara ara etkili olduk ancak futbol gol oyunu. İstatistiksel olarak iyiydik ancak gol olmayınca mağlup olduk. Önümüzdeki Konyaspor maçını düşünmeliyiz" diye konuştu.

Gençlerbirliği hocası Mert Nobre: Golü bulamayınca kaybettik

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