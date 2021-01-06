Gençlerbirliği Hatayspor maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Gençlerbirliği ile oynadığı son dokuz lig maçının sadece birini kaybeden Hatayspor, tek yenilgisini Ağustos 2018'de aldı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği, öncesinde yedi maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı. Son iki deplasmanından galibiyetle dönen Hatayspor, son karşılaşmasında bu sezon Süper Lig'in en farklı dış saha galibiyetini elde etmişti. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son üç maçın ikisini kazanan Gençlerbirliği, aynı sayıda galibiyeti önceki 11 karşılaşmada alabilmişti.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı kazanan Hatayspor, lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon ligde dört golü bulunan ve bu gollerin tamamını iç sahada kaydeden Gençlerbirliği orta sahası Daniel Candeias, Süper Lig kariyerindeki hiçbir sezonda beş gol atamadı. Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yaptığı yedi asistin altısı deplasmanda gelen Daniel Candeias'ın iç sahadaki tek gol pası, aynı zamanda ligdeki son asistiydi. Hatayspor forması giyen Aaron-Salem Boupendza, son iki Süper Lig maçında çektiği sekiz isabetli şutun altısını gole çevirmeyi başardı. Hatayspor'un bu sezon deplasmanda attığı gollerin yarısını kaydeden Aaron-Salem Boupendza, bu gollerin tamamını son dış saha karşılaşmasında buldu.

GENÇLERBİRLİĞİ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara'da, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-beyazlılar, 27 puanla 6. sırada bulunuyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Mame Diouf ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takım, bugün özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya hareket edecek.