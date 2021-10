Gençlerbirliği, gözünü üst sıralara dikti! Metin Diyadin...

Haberin Devamı

Teknik direktör Metin Diyadin ve çok sayıda yeni transferle sezona giren başkent ekibi, ilk 4 haftada galibiyetle tanışamazken sadece bir puan alabildi.



Daha sonra uyum sürecini geride bırakan kırmızı-siyahlılar, Altınordu maçıyla çıkışa geçti. Altınordu'yu 3-2 yenen, Samsunspor ile son anlarda yediği golle 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, ardından Boluspor'u 1-0, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.



Ligde 4. hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan başkent temsilcisi, son dört maçında topladığı 10 puanla 9. sıraya yükseldi.



Milli maç arasının ardından 9. haftayı da bay geçen Gençlerbirliği, çıkışını Kocaelispor maçıyla sürdürmeyi hedefliyor.



- "Gençlerbirliği'nin hedefi her zaman üst sıralar olmalı"



Gençlerbirliği'nin sezon başında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı stoper Mert Kula, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni takım olmanın dezavantajlarını sezon başında yaşadıklarına işaret eden 26 yaşındaki Mert, "Takım yeni olduğu için ilk başlarda bir uyum süreci vardı. Uyum sürecini atlattık, herkes birbirine alıştı. Ondan sonra iyi bir hava yakaladık." dedi.



Oyun ritmini yakalamışken milli maç ve 9. haftayı bay geçmeleri nedeniyle uzun süre lig maçı yapmamalarının takımı nasıl etkileyeceğiyle ilgili soruya Mert, "Uzun arayı olumsuz olarak görmüyorum. Çünkü milli arayı çok iyi geçirdik, çift antrenmanlar yaptık. Kayserispor'la hazırlık maçı yaptık. Daha iyi döneceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.



"Gençlerbirliği'nin hedefi zaten her zaman üst sıralar olmalı." diyen oyuncu, "Dediğim gibi milli arayı iyi değerlendirdik. Kocaelispor'un maçını da izledik. Bu maça hazırız. Hocamızın direktifleri sayesinde sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp, üst sırlarda olmayı düşünüyoruz. Gençlerbirliği'nin hedefi Süper Lig'dir." değerlendirmesinde bulundu.



- "Kendimi bulmaya başlıyorum"



Gençlerbirliği'ni "büyük camia" olduğu için tercih ettiğini söyleyen Mert, kırmızı-siyahlı camianın tekrar Süper Lig'e yükselmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.



Savunmada Arda Kızıldağ ile iyi uyum yakaladıklarını dile getiren Mert, bireysel performansıyla ilgili, "İlk haftalarda takım olarak sıkıntı yaşıyorduk. Şu an yavaş yavaş kendimi bulmaya başlıyorum. İlerleyen haftalarda bu performansımın daha iyisini de verebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.



Mert Kula, kırmızı-siyahlı taraftarlara, "Taraftarlarımız bizi her zaman desteklesin, arkamızda olsun. Bize inansınlar, güvensinler. Biz, her zaman en iyi şekilde sahada mücadelemizi vermeye hazırız." sözleriyle seslendi.



Bireysel hedefiyle ilgili soruyu Mert, "Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkıp orada devam etmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda Avrupa kupalarında oynamayı hedefliyorum." şeklinde yanıtladı.