Gençlerbirliği, gözünü üst sıralara dikti! Metin Diyadin...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı Kasım ayından itibaren ücretsiz olacakMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Kasım ayından itibaren ücretsiz olacak#Eğitim
Covid-19a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi 12 aya kadar koruma sağlıyor...Covid-19'a karşı ‘antikor kokteyli’ müjdesi! 12 aya kadar koruma sağlıyor... #Koronavirüs
Büyük talihsizlik Merih çıktı, Ronaldo çıldırdıBüyük talihsizlik! Merih çıktı, Ronaldo çıldırdı#Merih Demiral
MOSSAD casuslarına MİT operasyonu Şebeke çökertildiMOSSAD casuslarına MİT operasyonu! Şebeke çökertildi#Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çağrı: Stratejik yatırımlara elverişli şartlar sunuyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Stratejik yatırımlara elverişli şartlar sunuyoruz#Cumhurbaşkanı
Okullar kapanacak mı Bakan Kocadan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurduOkullar kapanacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt... Yeni uygulamayı böyle duyurdu#Yüz Yüze Eğitim
Rekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istediRekor sonrası paylaştı... Musk tweetinde ne demek istedi?#Bitcoin
Yeni salgın şoku ABD uyardı: Soğanları çöpe atın...Yeni salgın şoku! ABD uyardı: Soğanları çöpe atın...#Salmonella
Kuzene Filipinli Julia tuzağıKuzene Filipinli Julia tuzağı#Filipiler
Pandemi ne zaman bitecek DSÖ tarih verdiPandemi ne zaman bitecek? DSÖ tarih verdi#DSÖ
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var... #Uswitch
Antalyada iğrenç olay Firar etti, aileyi korku sardı: Bu adamı yakalayınAntalya'da iğrenç olay! Firar etti, aileyi korku sardı: Bu adamı yakalayın#Antalya
Saraya gelin getirmek için şeytani bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildiSaraya gelin getirmek için "şeytani" bir plan yapmışlar: Grace Kelly belki de bir masal prensesi değildi#Grace Kelly
Dünyayı şaşkına çeviren karar 34 yaşında...Dünyayı şaşkına çeviren karar! 34 yaşında...#Djokovic
Nejat İşler: Eskiden rahatça sevgili olurdum şimdi korkuyorumNejat İşler: Eskiden rahatça sevgili olurdum şimdi korkuyorum#Nejat İşler
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Gençlerbirliği, gözünü üst sıralara dikti! Metin Diyadin...

#Gençlerbirliği#TFF 1. Lig#Metin Diyadin
Gençlerbirliği, gözünü üst sıralara dikti Metin Diyadin...

Geçen sezon Süper Lig'de küme düşen Gençlerbirliği, yenilenmiş kadrosuyla yer aldığı TFF 1. Lig'de sezona kötü başlasa da uyum sürecinin atlatılmasıyla son 4 maçında 10 puan topladı ve üst sıralara tırmanmaya başladı.

Haberin Devamı

Teknik direktör Metin Diyadin ve çok sayıda yeni transferle sezona giren başkent ekibi, ilk 4 haftada galibiyetle tanışamazken sadece bir puan alabildi.

Daha sonra uyum sürecini geride bırakan kırmızı-siyahlılar, Altınordu maçıyla çıkışa geçti. Altınordu'yu 3-2 yenen, Samsunspor ile son anlarda yediği golle 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği, ardından Boluspor'u 1-0, Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde 4. hafta sonunda 1 puanla son sırada yer alan başkent temsilcisi, son dört maçında topladığı 10 puanla 9. sıraya yükseldi.

Milli maç arasının ardından 9. haftayı da bay geçen Gençlerbirliği, çıkışını Kocaelispor maçıyla sürdürmeyi hedefliyor.

- "Gençlerbirliği'nin hedefi her zaman üst sıralar olmalı"

Gençlerbirliği'nin sezon başında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı stoper Mert Kula, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Yeni takım olmanın dezavantajlarını sezon başında yaşadıklarına işaret eden 26 yaşındaki Mert, "Takım yeni olduğu için ilk başlarda bir uyum süreci vardı. Uyum sürecini atlattık, herkes birbirine alıştı. Ondan sonra iyi bir hava yakaladık." dedi.

Oyun ritmini yakalamışken milli maç ve 9. haftayı bay geçmeleri nedeniyle uzun süre lig maçı yapmamalarının takımı nasıl etkileyeceğiyle ilgili soruya Mert, "Uzun arayı olumsuz olarak görmüyorum. Çünkü milli arayı çok iyi geçirdik, çift antrenmanlar yaptık. Kayserispor'la hazırlık maçı yaptık. Daha iyi döneceğimizi düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Gençlerbirliği'nin hedefi zaten her zaman üst sıralar olmalı." diyen oyuncu, "Dediğim gibi milli arayı iyi değerlendirdik. Kocaelispor'un maçını da izledik. Bu maça hazırız. Hocamızın direktifleri sayesinde sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp, üst sırlarda olmayı düşünüyoruz. Gençlerbirliği'nin hedefi Süper Lig'dir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kendimi bulmaya başlıyorum"

Gençlerbirliği'ni "büyük camia" olduğu için tercih ettiğini söyleyen Mert, kırmızı-siyahlı camianın tekrar Süper Lig'e yükselmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Savunmada Arda Kızıldağ ile iyi uyum yakaladıklarını dile getiren Mert, bireysel performansıyla ilgili, "İlk haftalarda takım olarak sıkıntı yaşıyorduk. Şu an yavaş yavaş kendimi bulmaya başlıyorum. İlerleyen haftalarda bu performansımın daha iyisini de verebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Mert Kula, kırmızı-siyahlı taraftarlara, "Taraftarlarımız bizi her zaman desteklesin, arkamızda olsun. Bize inansınlar, güvensinler. Biz, her zaman en iyi şekilde sahada mücadelemizi vermeye hazırız." sözleriyle seslendi.

Bireysel hedefiyle ilgili soruyu Mert, "Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkıp orada devam etmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda Avrupa kupalarında oynamayı hedefliyorum." şeklinde yanıtladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gençlerbirliği#TFF 1. Lig#Metin Diyadin

BAKMADAN GEÇME!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı Listede Türkiyeden de bir yer var...

Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Podyumda talihsiz kaza: Bileğimi kırabilirdim

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Aşılamanın faydası: Vaka çok, hasta az

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı

Tüm genç kızları ve ailelerini ilgilendiriyor... Facebook ve Instagram bizden neyi sakladı?