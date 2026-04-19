Gençlerbirliği-Galatasaray maçındaki VAR'dan iptal edilen golü Fırat Aydınus yorumladı! Karar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, henüz 2. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle öne geçti. 71. saniyede ağları havalandıran Arjantinli golcü, Süper Lig kariyerinin en erken golünü kaydetti.

İlk golün asistini yapan Yunus Akgün, 35. dakikada farkı ikiye çıkardı.

SANE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Galatasaray, Leroy Sane ile 60. dakikada ağları havalandırdı ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından 64. dakikada iptal edildi.

742 DAKİKA SONRA GENÇLERBİRLİĞİ GOLÜ

Gençlerbirliği, bu pozisyonun dönüşünde 67. dakikada Mbaye Niang ile farkı 1'e indirdi.

Başkent ekibi, Süper Lig'de 7 maç ve 742 dakika sonra ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 71'e yükseltti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 hafta kala puan farkını 4'e yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise yine evinde Kocaelispor ile karşılaşacak.

HÜRRİYET SPOR YAZARLARI YORUMLADI

Hürriyet spor yazarları, Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası köşe yazılarında mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: GENÇLERBİRLİĞİ KÜME Mİ DÜŞÜRÜLÜYOR?

Malumunuz, son derece kaotik bir sezon geçiriyor Kırmızı-Karalar. Sezon başladığından beri 3 başkan, 5 teknik adam değiştirdiler. Ancak tüm bu türbülansa rağmen Metin Diyadin, Aralık-Ocak aylarında takımı çok iyi yönetmiş, 10 maçta sadece 2 yenilgi alarak 11’inci basamağa kadar tırmanmıştı. Bu süreçte Trabzon’u 4-3, Gaziantep’i 2-1 mağlup ettiler, kupada da çeyrek final vizesi aldılar.

Sonra ne olduysa oldu, Gençlerbirliği yönetimi (iddialara göre keyfi bir sebeple) Metin Diyadin’in görevine son verdi. Diyadin’li 10 maçın 10’unda da skor yapan takım, Levent Şahin ve Volkan Demirel’le tam 742 dakika gol atamadı. Şahin ve Demirel’le Eyüp, Kayseri, Konya gibi direkt rakiplerini yenemeyerek şu anda küme düşmenin güçlü adaylarından biri haline geldi.

Gençlerbirliği, önceki hafta Başakşehir’den 45 dakikada 3 gol yemişti. Başakşehir rakip ceza alanında tam 47 kez topla oynadı, kaleci Velho 7 kurtarışla maçın yıldızı oldu farklı yenilgiye rağmen. Alkaralar dün de Galatasaray’a karşı ilk devrede 2-0’la teslim oldu. Dün ilk devrede Gençlerbirliği’nin rakip ceza alanında topla oynama sayısı 1 (o da Goutas’ın kafası). Korneri sıfır. Pozisyonu sıfır. İkinci devre Metehan ve Traore’nin girişiyle biraz canlanma olduysa da, Başakşehir’den sonra Galatasaray’a karşı da 45 dakikada havlu atan bir Gençlerbirliği vardı.

Diyadin’le 10 maçta 17 gol atan Gençlerbirliği, sonrasında tam 742 dakika skor bulamıyorsa, rakiplerine daha ilk devrelerden teslim oluyorsa bu işte bir tuhaflık yok mu? Alkara sevdalıları, takımımız küme mi düşürülüyor diye soruyorlar bana. Elbette böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Ancak takımın bu kadar kötü yönetilmesi de enteresan.

YUNUS-SANE BAŞROLDE

Galatasaray, dün Ankara’da ilk 45’te yürüyerek 2-0’ı bulduğu için çok zorlu bir gün geçirdi diyemeyiz. Okan Buruk, maç öncesi kendi 11’ini “ayağına top yakışan oyuncular” şeklinde tarif etmişti. Gerçekten de iki golün de içinde o tarif ettiği Yunus ve Sane vardı. Hatta 62’de ofsayt nedeniyle iptal olan gollerinde de yine o ikili vardı başrolde.

Derbi öncesi rahat bir galibiyetle moral buldu sarı kırmızılılar.

FIRAT AYDINUS: 45 DAKİKALIK FUTBOLLA GELEN 3 PUAN!

Galatasaray, ilk yarıda kontrolü tamamen ele aldı, aradığı golleri Icardi-Yunus-Sane üçlüsüyle buldu.

Yedi maçtır gol atamayan ve puan cetvelindeki yeri gücüyle paralel olan Gençlerbirliği karşısında Galatasaray, ilk devrede oldukça rahat bir oyun ortaya koydu. Yunus ve İcardi ile etkili başlayan sarı kırmızılılar, bu iki oyuncunun fark yaratan performansıyla devreyi önde kapattı. Atılan iki golde de Yunus, İcardi ve Sane’nin katkısı büyüktü.

İlk yarı gösterdi ki, Victor Osimhen’in olmadığı bir Galatasaray’da İcardi sahadaysa mutlaka oyunun merkezinde olmalı. Galatasaray ilk 45 dakikada kontrolü tamamen eline aldı; özellikle İcardi-Sane-Yunus üçlüsüyle rakibi karşısında hiç zorlanmadan oynadı. Neredeyse tüm devre tek sahada geçti.

İLK YARI ÇOK RAHATTI

Güç arkı ve erken gelen gol, hakem Batuhan Kolak’ın da rahat bir ilk yarı yönetmesini sağladı. Ancak Sara ve Zuzek’e göstermesi gereken sarı kartları es geçti. 42 ve 43. dakikalarda İcardi’nin yerde kaldığı pozisyonlarda ise devam kararları doğruydu; penaltı yoktu.

İkinci 45 dakikada Gençlerbirliği, ilk yarıya göre daha cesur ve kaybedecek bir şeyi olmayan bir anlayışla sahaya çıktı. Ancak Galatasaray tam üçüncü golü bulup maçı koparmak üzereyken, VAR kararıyla iptal edilen golün hemen ardından Gençlerbirliği’nin golü geldi. Bu golle birlikte Gençlerbirliği, sekiz hafta sonra yeniden gol sevinci yaşadı.

KONTROLLÜ OYUNU SEÇTi

Bu dakikadan sonra Galatasaray oyunun temposunu düşürerek maçı kontrol altında tutmayı tercih etti. Gençlerbirliği ise beraberlik için yüklenmeye devam etti ancak aradığı ikinci golü bulamadı.Galatasaray, bu galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırarak derbi öncesinde puan farkını artırdı.

VAR MÜDAHALESi YANLIŞTI

İkinci devre iptal edilen golde VAR’ın müdahelesi doğru değildi. Bu bir saha kararı. Yunus rakibinin oynama kabiliyetini kısıtlamadı, topa, oyuna, oyuncuya etkisi yok. Kimileri, Yunus’un varlığı rakibin topu görüşünü kapatıyor kriteri ile farklı yorum yapabilir. Kart hataları bol olan bir maçtı. Özellikle verilmesi gerekip verilmeyenler vardı.