Gençlerbirliği-Galatasaray maçında verilmeyen golü ve penaltıyı hakemler yorumladılar! 'Türkiye'de yanlış uyguluyoruz'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Yunus Akgün kaydetti.

ICARDI GOL SAYISINI 14'E YÜKSELTTİ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 2. dakikasında Leroy Sane'nin pasında Yunus Akgün'ün dokunduğu topa ceza sahası içinde tek vuruş yapan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. 33 yaşındaki futbolcu, ligde 7 maç sonra rakip fileleri havalandırırken, gol sayısını da 14'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol kaydeden Arjantinli futbolcu, bu sezon toplamda 16. golünü attı. Maça 11’de başlayan Mauro Icardi, 78. dakikada yerini Noa Lang’a bıraktı.

Haberin Devamı

PUAN FARKI 4'E YÜKSELDİ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini elde ederken puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı haftada hata yapmadı. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan sarı-kırmızılılar, bu hafta 3 puan aldı ve sarı-lacivertlilerle puan farkını 1 hafta aranın ardından 4'e çıkardı.

KARARLARI TARTIŞILDI

Mücadelenin hakemi Batuhan Kolak'ın verdiği kararlar eski hakemler ve sosyal medyada çok tartışıldı.

TRIO DEĞERLENDİRDİ

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Gençlerbirliği-Galatasaray maçında çalınan düdükleri yorumladılar. İşte o pozisyonlar:

Haberin Devamı

GABRIEL SARA'NIN FAUL YAPTIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: 'Sara tabanıyla topa doğru yaklaşıyor, temas noktasına bakmamız lazım. Kramponun üst bölgesine değip aşağı doğru indiğini görmekteyim. Hakemin sarı kart vermesini tercih ederdim.'

Deniz Çoban: 'Oyundaki ilk kart beklentili pozisyon. Sarı gösterse kabul ederdim.'

Bahattin Duran: 'Maç içinde öncelikle hakem bu pozisyonu fark etseydi oyuncuya bir uyarı veya daha fazlası çok iyi olurdu. DVD'den izleyince sarı kart derim.'

G.SARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: 'Bu pozisyonda hiçbir ihlal yok. Geri doğru düşerken rakip oyuncu diziyle çarpıyor, pozisyon icabı gerçekleşen bir temas. Devam kararı doğru.'

Haberin Devamı

Deniz Çoban: 'Penaltı düşünmem. Icardi dengesini kaybedip düşerken rakip oyuncu çarpıyor.'

Bahattin Duran: 'Yer alma mücadelesi esnasında rakip oyuncu çarpıyor. Devam kararı doğru.'

G.SARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ 2. POZİSYON

Deniz Çoban: 'Burada savunmacının herhangi bir hamlesi olsa, topa hamle yaparken Icardi'nin şut pozisyonunu bozsa vesaire her şekilde ihlal derdim ama iki oyuncuyu yan yanayken Icardi'nin savurduğu ayak koşusuna devam eden oyuncuya çarpıyor. Devam kararı son dereceye doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Hanousek'i kutlamak lazım, kendi ceza sahası içinde bu kadar kontrollü ve dikkatli davranarak penaltıyı engellemiş. İki ayağıyla düz şekilde adımlarken Icardi'nin ayağı onun sol dizine temas edecek. Bir ihlal söz konusu değil.'

Haberin Devamı

Bahattin Duran: 'Hanousek dikkatli davranmış, ayağını uzatsa o zaman dikkatsiz hareket penaltıya sebebiyet verebilirdi. Bu haliyle penaltı verilmeme kararı doğru.'

G.SARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: 'Hocam tartışmalı karar geliyor çünkü felsefi olarak uygulamada hala oturmayan bir şeyler var ve Türkiye'de bunu yanlış uyguluyoruz. Sağdan bir orta yapılacak. Ön alanda şüpheli bir durum var. Öndeki oyuncu savunma oyuncusuyla temas halinde. Ancak öne doğru kaçıyor. O da onu kovaladığı için onu kovalıyor. Ben size söyleyeyim saha görevlisi golü vermiş mi? Tak vereceksiniz golü bitti. Bu kadar basit. Çünkü bir grup yardımcı hakemi alsak kenara koysak desek ki Yunus ofsayt pozisyonunda yarısı der ki Yunus rakibini çekiyor bayrak kaldırırım, yarısı da der ki bayrak kaldırırım ama top aktif olarak arkaya gidiyor durum da tartışmalı ben de burada golü desteklerim diyebilirim. Yardımcı hakem golü vermişse gol geçerli sayılır. Dolayısıyla VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada gol verilmeliydi.'

Haberin Devamı

Deniz Çoban: 'Bülent hocamın söylediklerine ilave edeceğim bir şey yok. Açık, bariz, tartışması olmayan gözden kaçan çok önemli bir ihlal varsa müdahale edersiniz. Öyle bir şey yok. Öyle bir beklenti yok. Dakikalarca kontrol edip hakemi davet ediyorsanız zaten ortada bariz bir şey yoktur. Ofsayt için açık bir ihlali tespit ettiğinizi düşünüyorsanız bunu yarım dakika içerisinde yaparsınız. Ama maalesef bu yardımcı hakem müdahaleleri konusunda çok ciddi hatalar yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Burada futbol golü bekliyor. Birinin gol birinin ofsayt dediği yerde VAR'ın işi olmaz. Herkesin yanıldığı bir konu var. Her yorum gerektiren ofsayt için hakem kenara davet edilmez.'

Bahattin Duran: 'Benim için de var müdahalesi kesinlikle çok yanlış. Yardımcı hakemin durduğu yer yanlış. Geride kalmış. Buna kesinlikle VAR müdahale etmez. Ben sahada olsaydım ve doğru hizada olsaydım bu kadar yakın iki oyuncuyu oynatırdım. Ama ben Yunus'u net şekilde önde görseydim Yunus'un arkasındaki oyuncuyu etkilediği için ofsayt olduğunu düşünüp bayrak kaldırırdım. Çünkü defans oyuncusu çok yakın artık. Video hakem müdahalesi yanlış.'