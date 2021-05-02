Gençlerbirliği-Galatasaray maçına damga vuran performans! Halil Dervişoğlu'nun şovu sonrası transfer çağrıları...

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu mücadelede Halil Dervişoğlu'nun performansı dikkat çekti.

TERİM ISRAR ETTİ, MOSTAFA KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Son haftalarda hocasından formayı kapan Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği maçında da ileri uçta görev aldı. Genç yıldız, Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao gibi isimlerin yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmaya damga vurmayı bildi.

ŞIK GOLLE SİFTAH YAPTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9. kez sahaya çıkan Halil, 44. dakikada Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

Taylan'dan aldığı pasla ceza sahası önünde topu alan Halil rakiplerinin arasından sol ayağıyla müthiş şut çıkardı.

Bu golle birlikte 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu

EMRE AKBABA'YA DA ATTIRDI

Karşılaşmanın 53. dakikasında da sahneye çıkan Halil Dervişoğlu, bu kez de Emre Akbaba'ya gol pasını veren isim oldu.

SOSYAL MEDYADA TRANSFER ÇAĞRILARI

Galatasaray'ın 6 aylığına kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bu performansı sonrası sosyal medyada transfer çağrıları yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Halil'in bonservisinin alınması gerektiği yönünde sosyal medyada paylaşımlarda bulundular.









AKBABA'NIN GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Emre Akbaba'nın Gençlerbirliği filelerine gönderdiği golle birlikte, Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezona ulaşıldı. Akbaba, bu sezonki 1033. golü kaydetti.

YEDLIN 4 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi.

Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.

G.BİRLİĞİ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Bizati, geçen hafta Atakaş Hatayaspor'a 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Sio'nun yerine Sefa Yılmaz'ı sahaya sürdü.