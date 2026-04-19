Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası Nihat Kahveci’den övgü dolu sözler: Rolü inanılmaz!

#Galatasaray#Gençlerbirliği#Süper Lig
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası Nihat Kahveci’den övgü dolu sözler: Rolü inanılmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 10:19

Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Nihat Kahveci, yorumlarda bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 4'e yükselterek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, müsabakayı değerlendirdi.

Nihat Kahveci açıklamasında, "Galatasaray'da bir oyun kurucu var, 10 numara değil, kenar değil, forvet arkası değil, forvet değil... Uğurcan. Bugün hatlar arasında 1-2 tane hat kıran pas deniliyor, öyle bir top veriyor ki Galatasaray 3'lü oynuyor geride. Uğurcan gerçekten futbol oynuyor. Kalecilikten daha çok Galatasaray'ın oyun kurulumundaki rolü inanılmaz." dedi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı sonrası Nihat Kahveci’den övgü dolu sözler: Rolü inanılmaz

'FAVORİ KAZANDI'

Sözlerine devam eden Nihat Kahveci, “Ligde kalan 4 hafta, 4 puan farkla Galatasaray lider. Haftaya içerde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu Galatasaray için büyük bir avantaj. Bu maça 4 puan farkla gelebilmesi için Gençlerbirliği'ni geçmesi gerekiyordu. Galatasaray'ın net favori olduğu bir maçtı. Favori kazandı. İki tane de birbirinden güzel golle kazandı. Bana göre yine de beklenilen oyun gücünü sahaya yansıtmadı. 2-0 her zaman riskli skordur.” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Gençlerbirliği#Süper Lig

