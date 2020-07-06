MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edecek! Takımda 3 eksik...
GeriFutbol Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edecek! Takımda 3 eksik...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edecek! Takımda 3 eksik...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk edecek! Takımda 3 eksik...
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Gençlerbirliği, 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

Küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını açmayı hedefliyor.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan futbolculardan Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

 

Gençlerbirliği, Fenerbahçeyi konuk edecek Takımda 3 eksik...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle