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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 19:21 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını akşam saatlerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Kırmızı kart cezalısı Mattias Johansson ile sakatlığı bulunan Bogdan Stancu, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Öte yandan, başkent temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanılmadı.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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