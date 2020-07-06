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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 19:49,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan kırmızı-siyahlılar, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak haftanın açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

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