Gençlerbirliği Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gençlerbirliği Eyüpspor maçı canlı yayın bilgileri

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Gençlerbirliği, yeni başkanı Niyazi Akdaş ve teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde kadrosunu 23 yeni isimle büyük oranda yeniledi.

54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupasını, MKE Ankaragücü'ne penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak kazanan Gençlerbirliği, açılış maçında galip gelerek sezona da 3 puanla başlamayı hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Eyüpspor karşılaşması Eryaman Stadyumu'nda bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de, artık profesyonel liglerde yer almayan Mersin İdmanyurdu, 35 sezonla en fazla yer alan ekip konumunda bulunuyor.

İlk olarak 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, 19 takımın katılımıyla 59. kez büyük bir heyecana sahne olacak.

Ligde yeni sezonun ilk maçında 13 Ağustos Cuma günü Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği ile TFF 2. Lig'den lige çıkan Eyüpspor Ankara'da karşılaşacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için mücadele edecek. Ligin son 4 sırasında yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.