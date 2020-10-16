MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
GeriFutbol Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 18:52 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Abone Olgoogle-news

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan idman çift kale maçla sona erdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle