Gençlerbirliği ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan ve kalesinde gol görmeyen Denizlispor, lig tarihinde rakibini üst üste dört kez mağlup edemedi. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında sırasıyla birer mağlubiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, son karşılaşmada Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor, Ekim 2007'den bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor.

Gençlerbirliği Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği Denizlispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Gençlerbirliği, Mart 2010'dan bu yana üç maçlık bir gol hasreti yaşamıyor. Bu sezon Süper Lig'de gol atan takımlar arasında çektiği şutları gole çevirme yüzdesi en düşük iki ekip Denizlispor ve Gençlerbirliği.

Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken iki takım Gençlerbirliği ve Denizlispor.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Bogdan Stancu'nun doğrudan katkısı var. Bogdan Stancu, Gençlerbirlği formasıyla 50 Süper Lig golü atan üçüncü yabancı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Görev aldığı son 12 maçta da gol atamayan Denizlispor forveti Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde ilk kez bu kadar uzun bir gol hasreti yaşıyor.

Yukatel Denizlispor Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak

Süper Ligde ilk 4 haftada 2 puan toplayıp düşme potasına yerleşen Yukatel Denilsipor, milli aranın ardından yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Eryaman Stadında saat 20.00de başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı sone eren Hadi Sacko, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebilecek. Yeni transferlerden Fede Varela ve Mathieu Dossevide görev verilmesi durumunda bu maçla birlikte ilk kez Denizlispor formasını giymiş olacak.

Denizlisporun muhtemel 11’i : "Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Oğuz, Sagal, Bakalorz, Recep, Varela, Mesanovic, Rodallega."

Gençlerbirliği ile 41. randevu

Süper Lig'de en çok karşılaştığı 6 takımdan biri olan Gençlerbirliği ile 41. maçına çıkacak Yukatel Denizlispor, daha önce 40 müsabakada sahadan 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgiyle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 69 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 59 gol gördü.