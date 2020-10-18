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GeriFutbol Gençlerbirliği, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 19:09 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Gençlerbirliği, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında, yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma çalışması ile başlayan antrenman, son bölümde oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, Salih Dursun sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek

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