Gençlerbirliği, Daniel Candeias ile gülüyor

Kırmızı siyahlı ekip bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 8 gol atarak gol yollarında sıkıntılı bir sezon geçirirken, Candeias atılan 8 golün 5'ine katkı yaptı. Portekizli oyuncu, ligde şu ana kadar 3 gol atarken 2 de asistle takımına destek oldu.



32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3 gol atarken bu gol sayısına da bu sezon 11. hafta sonunda ulaşmış oldu. Candeias, bu sezon 2-1 kaybedilen Denizlispor ve 1-1 sona eren Gaziantep FK maçlarında 1'er gol attı. 2-1 kaybedilen Malatyaspor maçında 1 asist yapan Portekizli oyuncu 2-1 kazanılan Alanyaspor maçında ise 1 gol ve 1 asist katkısı yaparak kazanılan zaferde önemli pay sahibi oldu. Candeias, geçen sezonu 32 maçta 3 gol ve 7 asistle tamamlamıştı.

TAKIMIN DİNAMOSU BERAT ÖZDEMİR

Gençlerbirliği'nin alt yapısından çıkan ve oynadığı futbolla büyük eğeni toplayan Berat Özdemir ligin 11'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı kazanılan 2-1'lik galibiyette kilidi açan oyuncu oldu. Türkiye Ümit Milli Takımı forması da giyen 22 yaşındaki futbolcu oynadığı futbolla hem lig hem de Avrupa takımlarının gözdesi.

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