Gençlerbirliği cephesinde kırmızı kart eleştirisi

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, "Gözümüzün önünde bir olay. Candeias'a yapılan hareket, her yerde kırmızı kart. VAR ne derse desin, çocuğun omzunda da yırtık oluştu. Sezonu kapattı. Rakip eksik kalacakken biz eksik kaldık. Gol yedik. Galatasaray'ın buna ihtiyacı mı var? Maçın daha adil, daha optimal yönetilmesi lazım. Değil. Diğer pozisyonlarda normal. Gözümün önünde oldu olay. O pozisyon kırmızı kart. " ifadeleriyle Gedson-Candeias pozisyonuna tepki gösterdi.

Candeias'a Gedson'un yaptığı müdahalenin kırmızı kart olması gerektiğini belirten Piris da Motta, "Ligde kalmak adına daha fazla şey yapmalıydık. Bu bizi ilgilendiren kısım. Hakem, arkadaşımız Candeias'a yapılan faulde kırmızı kart göstermeliydi." dedi.

Sefa Yılmaz ise "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Puan ve puanlar istiyorduk ama kötü bir mağlubiyet oldu. Bu maçı hızlıca unutacağız. 3 final maçımız var. Hiçbir şey bitmiş değil. İnşallah kazanır, ligde kazanırız." diye konuştu.

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