Gençlerbirliği çalışmalara başladı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını yaptı.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından futbolcuların İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk antrenmanda koşu yaptığı ifade edildi.
Antrenmanları iki grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı gerçekleştirecek futbolcuların, çalışmada sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri kaydedildi.
Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle