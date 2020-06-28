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GeriFutbol Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun doğum gününü kutladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun doğum gününü kutladı

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Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun doğum gününü kutladı
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Gençlerbirliği Kulübü, Rumen golcüsü Bogdan Stancu'nun doğum gününü kutladı.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün futbolcumuz Bogdan Stancu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Stancu." denildi.

33. yaşını kutlayan Stancu, Gençlerbirliği'nin bu sezonki en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.
Rumen golcü, bu sezon şu ana kadar çıktığı 19 lig maçında rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

 

Gençlerbirliği, Bogdan Stancunun doğum gününü kutladı

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