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GeriFutbol Gençlerbirliği Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal sakatlandı! Cenk Tosun ilk kez...
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal sakatlandı! Cenk Tosun ilk kez...

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Gençlerbirliği Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal sakatlandı! Cenk Tosun ilk kez...
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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta siyah beyazlı takımdaki ilk golünü atan Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçta 4. dakikada güzel bir gol kaydeden Rachid Ghezzal, 62. dakikada ise sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Beşiktaş ile Süper Lig'deki ilk golünü attığı maçın ikinci yarısında baldırından sakatlık yaşadı.

CENK TOSUN OYUNA GİRDİ

Oyuna devam edemeyen Ghezzal yerini N'Koudou'ya bıraktı. Aynı dakika içerisinde Sergen Yalçın, Aboubakar - Cenk Tosun değişikliğini de yaptı.

Böylece Cenk Tosun, devre arası transfer olduğu Beşiktaş ile ilk lig maçına çıktı. Cenk Tosun, siyah beyazlı takımın Konyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında da forma giymişti.

Gençlerbirliği Beşiktaş maçında Rachid Ghezzal sakatlandı Cenk Tosun ilk kez...

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