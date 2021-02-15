Gençlerbirliği Beşiktaş maçına Rachid Ghezzal damgası! Yaşanan ilk sonrası Sergen Yalçın...

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Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanan maç çok hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Rachid Ghezzal, ceza sahası dışından, yaklaşık 25 metreden sol ayağıyla çok sert bir şut çıkarttı ve Beşiktaş'ı Ankara'da 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, attığı bu golle Süper Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu. Siyah beyazlı ekipte 10 asisti bulunan ve ligde bu alanda zirvede bulunan Ghezzal, 17. maçında ligdeki ilk golünü attı.

- Bu sezon Beşiktaş'ın attığı en erken gol

Öte yandan Ghezzal'ın 3. dakika 50. saniyede attığı gol, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.

- Gol sonrası Sergen Yalçın'a koştular

Ghezzal'ın golü sonrasında Siyah-beyazlı futbolcular hep birlikte kenardaki teknik direktör Sergen Yalçın'a koştu. Sevinç yumağı haline gelen Beşiktaş'ta futbolcuların Sergen Yalçın'ın üzerine atladığı da görüldü.

- Aboubakar'a iki kez 'Al da at' pası verdi

Maçın başında attığı golün yanı sıra Ghezzal ilk yarıda Aboubakar'a iki de net gol pası verdi. Kamerunlu golcü iki pozisyonda da topu ağlara gönderemedi. Ghezzal'ın bu performansı sosyal medyada Beşiktaş taraftarından büyük beğeni topladı.

- Ersin'den kritik kurtarış

Ghezzal'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, maçın başındaki baskısını ilk yarının ikinci yarısında yitirir gibi oldu. Gençlerbirliği bu bölümde net bir gol pozisyonu yakaladı. Candeias karşı karşıya pozisyonda gol vuruşunu yaptı ancak Ersin gole izin vermedi.

-Sergen Yalçın'dan zorunlu rotasyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında savunmadaki eksikler nedeniyle sol bekte Dorukhan Toköz'ü, stoperde ise Necip Uysal'ı oynattı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yalçın, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma dörtlüsünü kurmakta zorlandı. Cezalı oyuncular N'Sakala ve Vida ile sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Montero, maç kadrosuna dahil edilmedi.Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton'un partneri Necip Uysal oldu.

Sergen Yalçın, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde ise iki zorunlu değişiklik yaptı. Vida ve N'Sakala’nın yerine kart cezası biten Dorukhan ile Atiba Hutchinson ilk 11'de forma giydi.

Kart cezası sona eren Mensah ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Oğuzhan Özyakup da kadroda yer almadı.

Gençlerbirliği'nde ise yeni transfer Lucas Mugni, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı Beşiktaş karşısında terletti.

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