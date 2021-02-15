Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yoğun kar altında oynanacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve hissedilen sıcaklık -3 derece olacak.

Eryaman Stadyumu Müdürü İrfan Erbaş maçın oynanabilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Erbaş, alttan ısıtma özelliği bulunan Eryaman Stadyumu’nun dün geceden bu yana ısıtma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu hava durumuna istinaden 19.00’da oynanacak mücadeleyi saat 16.00’ya almıştı.

Bu arada, mücadelenin VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR'da Kerem Ersoy görev yapacak.

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