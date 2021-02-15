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GeriFutbol Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yoğun kar altında oynanacak!
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Futbol
Ercan ATA-ANKARA,(DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 14:25 | Son Güncelleme:

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yoğun kar altında oynanacak!

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Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yoğun kar altında oynanacak!
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Süper Lig'in 25’inci haftasında Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve hissedilen sıcaklık -3 derece olacak.

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Eryaman Stadyumu Müdürü İrfan Erbaş maçın oynanabilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Erbaş, alttan ısıtma özelliği bulunan Eryaman Stadyumu’nun dün geceden bu yana ısıtma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu hava durumuna istinaden 19.00’da oynanacak mücadeleyi saat 16.00’ya almıştı.

Bu arada, mücadelenin VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR'da Kerem Ersoy görev yapacak.

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yoğun kar altında oynanacak

 

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı yoğun kar altında oynanacak

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